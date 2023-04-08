شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصدق جابر حيلة طه القماش والمفتش فريد؟ المتابعون في انتظار الإجابة بـ سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المفتش فريد وطه القماش "أمير كرارة"، في خلال أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل سوق الكانتو، أن يتفقا على "حيلة"، التي تنص على نشر صورة للمفتش فريد مع خبر في الجرائد، التي تعلن موته، بعد مطاردة مع "بعض الأشقياء"، لإقناع جابر بالابتعاد عن فكرة قتل طه، أو مراقبته، وبالتالي يطمئن جابر لـ طه القماش ومن ثم يصبح أحد رجاله.



سوق الكانتو



سوق الكانت

ومع ذهاب عسكرى للقبض طه القماش من السوق أمام الحاضرين، والرجل الذى يراقب طه لـ جابر، إلى مغفر البوليس، تبدأ اللعبة ما بين الثلاثى، خاصة مع تأكيد الثانى على المفتش فريد أن يأخذ جميع احتياطته لكى لا تكشف خطتهم.

وبالتالي ينتظر متابعى مسلسل سوق الكانتو أن تكشف الأحداث المقبلة عن هل صدق جابر، حيلة طه القماش والمفتش فريد، أو سيكتشف الأول الخطة، وبالتالي ستبدأ صراعات جديدة بينهم.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يدور في إطار إجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.