شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم افتتاح مهرجان كان تواجه تهمة التعدي على صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الممثلة والمخرجة الفرنسية مايوين، دعوى قضائية من قبل إدوي بلينيل، رئيس تحرير مجلة Mediapart بزعم مهاجمته في مطعم.

يأتي ذلك قبل نحو 5 أسابيع من عرض فيلم مايون الأخير Jeanne du Barry بطولة جوني ديب، في افتتاح مهرجان كان السينمائي.

بينما تم تقديم تقرير الشرطة قبل شهر، تم تسريبه منذ ساعات، بعد إعلان مهرجان كان السينمائي أن فيلم مايوين قد تم اختياره لافتتاح نسخته الـ 76.

وحرر الصحفي شكوى للشرطة في 7 مارس، متهمًا فيها مايوين بالعدوان، حسبما أكدت صحفية "فارايتي" التسجيل لدى مكتب المدعي العام في باريس بعد تقارير إخبارية محلية. في الشكوى.

ويزعم بلينيل أنه تعرض للاعتداء من قبل مايوين في أواخر فبراير أثناء تناوله الطعام في مطعم في الدائرة السابعة الفاخرة بباريس.

زُعم أن مايوين، التي كانت تجلس بمفردها على طاولة قريبة، جاءت إلى طاولته وأمسكته من شعره قبل أن تبصق في وجهه دون أن ينبس ببنت شفة، ثم خرجت من المكان، تاركة بلينيل مصدومًا من الحادث، وفقًا إلى وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت شكوى الشرطة.

فيلم Jeanne du Barry من نوعية الدراما التاريخية، وتدور أحداثه حول حياة "جين بيكو" التي ولدت ابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، واستمرت في الصعود في بلاط لويس الـ15 لتصبح آخر حبيبة له، ويجسد جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر، ملك فرنسا في القرن الـ18، ويشارك فيه أيضا بنجامين لافيرني، نويمي لفوفسكي، ملفيل بوبود، باسكال جريجوري وبيير ريتشارد.