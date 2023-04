لي سونغ جي يتصدر التريند بعد احتفاله بحفل زفافه على لي دا بحضور المشاهير

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر المغني والممثل لي سونغ جي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفاله بحفل زفافه على الممثلة لي دا إن في أحد فنادق سيول.

وشارك فى حفل الزفاف أيضًا يو جاي سوك ولي سو جيون بينما غنى لي جوك أغنية التهنئة للعروسين.



كما حضر كل من لي هونغكي من FTISLAND، هوشي وجوشوا هونغ من فرقة SEVENTEEN، إيونهيوك من سوبر جونيور، لي دونغ ووك، يو يون سوك، اهن اون جين وغيرهم.

بينما حضر ممثلين آخرين مثل هان هيو جوو باي

إن هيوكو لي دونغ هوي. وكان حضر أيضًا ممثلين كوميديين يانغ سي هيونو كانغ هو دونغو كوون هيوك سو حضر أيضا.

وقام الزوجان بقطع كيكة حفل زفافهما المؤلفة من 4 طبقات، حيث ظهر لي سونغ ببدلة توكسيدو بيضاء. كما غنى لزوجته أغنية Will You Marry Me ، وسط تفاعل كل المتواجدين بالحفل ومشاركتهم لفرحتهما.

