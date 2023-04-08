"تغيير جو" يضع منة شلبي في صدارة التريند بعد عرض أولى حلقاته

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل "تغيير جو" بطولة النجمة منة شلبي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2023، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ميرفت أمين، إياد نصار، شيرين وآخرين.

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وحققت منة شلبي نجاحًا فى الحلقة الأولي وأشاد الجمهور بالمسلسل.

وتجسد منة شلبي دور "شريفة" مهندسة الديكور، التي تجتهد في عملها لأقصى درجة، حيث ظهرت في المشاهد الأولى وهي تعنف زميلها بسبب وقوعه في خطأ خلال تنفيذ لعبة متاهة، وذلك قبل أن تستقبل مكالمة طارئة تجعلها تغادر المكان على الفور.

كما عانت منة شلبي خلال الحلقة مع والدتها شيرين "سامية" كونها مصابة بالإدمان، وتتلقى العلاج رغمًا عنها داخل مصحة علاجية، فيما تواجه "شريفة" أزمة كبيرة في تدبير مصاريف العلاج والتي تجاوزت قدراتها المالية، خاصة في ذلك ارتفاع أسعار الدولار.

وتضطر منة شلبي، لعرض منزل والدتها للبيع، حتى تستطيع تدبير مصاريف علاج والدتها، في الوقت الذي ترفض فيه "سامية" ذلك الأمر تماماً، وترغب في مغادرة المصحة، إذ تتعامل مع المرضى

وطاقم التمريض بنوع من التعالي، حيث يكرهها البعض بالمكان بسبب المعاملة، وترى أنها ليست مدمنة، حيث كانت تتعاطى المهدئات بكثرة يوميًا بسبب ما واجهته من أزمات طوال حياتها، وانفصالها عن زوجها.

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

مسلسل "تغيير جو" يعرض في رمضان على شاشة Mbc مصر، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ومن بينهم النجم إياد نصار، ميرفت آمين ومنة شلبي.

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