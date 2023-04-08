التقاليد الرمضانية في أمسية بالمجلس الأعلى للثقافة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحت عنوان "التقاليد الرمضانية فى مصر من العصر الفاطمى حتى الآن" يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية رمضانية، تنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأحد بقاعة المجلس.

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يدير الأمسية الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية جامعة عين شمس، ويشارك بها الدكتور أيمن فؤاد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، متحدثاً عن "أصول

الاحتفالات الرمضانية فى العصر المملوكى" ، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية جامعة القاهرة ويتحدث عن " مساجد رمضان الأثرية "، والدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية البنات جامعة عين شمس. ويتحدث عن " التقاليد الرمضانية ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين".