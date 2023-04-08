ريم مصطفى تتألق في دور سارة بمسلسل سره الباتع

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة ريم مصطفى فى مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، بدور سارة التي تعمل مرشدة سياحية وتتعرف على أحمد فهمى الذى يبحث عن سر السلطان حامد من خلال مقاماته المنتشرة فى الأرياف، لتبدأ ريممصطفى معه رحلة اكتشاف معلومات عن هوية السلطان حامد.

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وكشفت الحلقات الماضية التى تم عرضهاعن طبيعة شخصية سارة التى تقدمها ريم مصطفى حيث ظهرت خلال الأحداث بشخصية خفيفة الظل وبطبيعة رومانسية حيث أنها تعرفت على حامد (أحمد فهمى) وأصبحا أصدقاء ثم تطورت العلاقةبينهما إلى حب ونية الارتباط، كما ظهرت سارة كشخصية إجتماعية أيضاً إذ أنها اندمجتمع عائلة حامد بمجرد معرفتهم وأصبحت تتواجد عندهم باستمرار وتأكل تشرب وتقضي معظمالوقت معهم.

كما أظهرت سارة (ريم مصطفى) خلال الحلقات تصميمها على الحب رغم الفروق الاجتماعية والتعليمية بينها وبين حامد فهى منأسرة ميسورة الحال وخريجة جامعة فى حين حامد من اسرة ريفية وحاصل على دبلوم، ولكنهاأصرت على استكمال قصتها مع حامد والارتباط بشكل رسمى، فيما كشفت الحلقات أيضاً عن سارة الثائرة التى شاركت فى ثورة 25 يناير ونزلت يوم جمعة الغضب 28 يناير رغبة فى مستقبل أيضاً للبلد كماأنها كانت من أوائل الثوار الذين

تحركوا ناحية المتحف المصري لحمايته من السرقة.

يشار إلى أن مسلسل "سره الباتع"مستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، و معالجة دراميةوسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى،أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً من حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالدسرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي،ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، نضال نجم، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيمهاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

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