هادي الباجوري يتصدر التريند بعد حديث ياسمين رئيس على تصريحه المثير بشأن القُبلات

ياسر رشاد - القاهرة - ‏تصدر المخرج هادي الباجوري طليق الفنانة ياسمين رئيس التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما علقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحه بشأن عدم ممانعته من تقديم زوجته مشاهد في السينما تحتوى على قبلات.

اقرأ أيضًا.. ياسمين رئيس تكشف سبب غيابها عن الجنازات

قال هادي الباجوري: "عادي مراتي ممكن تتباس"، وردت ياسمين رئيس قائلة: "أنا اتضايقت، وفي حاجات بتضايق وخلاص، هعمل إيه".

وعن معرفتها السابقة بقناعات طليقها المخرج هادي الباجوري قالت ياسمين رئيس: إنه على الرغم من معرفتي بأن تلك قناعات إلا أنني تضايقت.

وكانت كشفت الفنانة ياسمين رئيس، سر عدم حضور الجنازات، مشددة على أنها لا تحب حضور الجنازات ولا تخاف

منها، مشددة على أن أول حنازة حضرتها كانت لزيزي فضلله، وتعرضت لبعض المواقف السيئة خلال هذه الدفنة.

وتابعت "رئيس"،: "شوفت الناس على حقيقيتها وفي الكواليس"، منوهة بأن هناك من يذهب للعزاء بسبب حزنه، كما أنه بعد الدفنة شعرت بخوف الوحدة في الموت، كما أنها تحاول الابتعاد عن حضور الدفنات والجنازات، موضحة أنها تأثرت بشكل كبير جدًا وتعرض للأزى النفسي.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا