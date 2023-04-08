“مشهد عبثي” .. مطرب شهير ينتقد ظهور محمد فؤاد في برنامج العرافة

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 03:50 مساءً - انتقد المطرب علي الألفي ظهور الفنان محمد فؤاد في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، وما حدث معه أيضا في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” مع الفنان رامز جلال الذي ظهر في إحدى حلقاته .

أكد علي الألفي في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” على أن رسالته للفنان محمد فؤاد تأتي من حبه له ولتاريخ الأخير الكبير الذي تأثر به الكثير من الشباب في فترات مختلفة من حياتهم .

كتب “الألفي” في منشوره: “بوست يحمل الكثير من القسوة والحب .. ماذا لو استجاب محمد لنداءاتها المتكررة، كفاية يا محمد، اخص عليك يا محمد، لا يا محمد .. كانوا هايوقفوا الفلاشة إزاي في نص الأغنية ؟” .

تابع: “البوست ده في حب تاريخ محمد فؤاد اللي كان في يوم من الأيام ألبومه نشيد وطني .. محمد فؤاد اللي كنت تحس بحنين غامض وانت بتسمع (مواعداني والله عليك وكبر الغرام)” .

أضاف: “واللي بدع الدراما في الكليبات (فاكرك يا ناسيني – أنا لو حبيبك – إلخ)، صاحب أقوى إيرادات في إسماعيلية رايح جاي واللي صنع جزء من نجومية ممثلين شباب ظهروا جنبه (هنيدي وحلمي ورامز)” .

واصل علي الألفي: “شخص بالتاريخ ده لا يحق له أن يظهر في هذا المشهد العبثي بتاع امبارح ولا كان يليق بين برنامج المقالب ولا يليق بيه أي ظهور مسيء لتاريخ مطرب كان علامة في شبابنا” .



واختتم: “أستاذ محمد فؤاد، انت مش فؤش .. أتمنى لك عودة رائعة وراقية تليق بتاريخك .. أو وجود هادئ يحافظ على هذا التاريخ، لكن لا أتمنى ما شاهدته بالأمس ولا أتمنى غناءك بلاي باك في كافيهات لبنان كما شاهدنا” .