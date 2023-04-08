بسبب مسلسله “سره الباتع” .. خالد يوسف: “أرق وأجمل تهنئة تلقيتها من قيثارة الشرق”

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 03:50 مساءً - أعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته بتلقيه تهنئة من الفنانة نجاة الصغيرة، والتي أشادت من خلالها بمسلسله “سره الباتع” الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2023 .
علق خالد يوسف على هذه التهنئة في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، فكتب قائلا: “أرق وأجمل وأعز تهنئة وإعجاب بمسلسل سره الباتع، تلقيتها من قيثارة الشرق المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة” .
تابع: “أسعدتني ليس لمكانتها الكبرى في تاريخنا الفني فقط، ولكن أيضا لمكانتها في وجداننا وقلوبنا .. دمت لنا ومتعك الله بالصحة والسعادة” .
يذكر أن مسلسل “سره الباتع” مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس .. وتدور أحداثه بين عصر الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر وبين الوقت الحالي .
ويشارك في بطولته كلا من الفنانين: أحمد السعدني، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، هدى المفتي، حنان مطاوع، شريف حافظ، أشرف زكي .
بالإضافة إلى: شريف الدسوقي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمود قابيل، ميدو عادل، خالد أنور، خالد سرحان، منة فضالي، نجلاء بدر، أحمد وفيق وغيرهم .
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