الفنانة إليسا تُطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

القاهرة - لايف ستايل
ختلفت أراء الفنانتين إليسا وأصالة نصري حيال مسألة وجود نازحين في لبنان طالبت "ملكة الإحساس" بعودتهم إلى بلادهم.
وغرّدت النجمة اللبنانية في موقع "تويتر": "حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري. وما بحياتي قلّلت احترام مع أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟”، مضيفة :”ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الإنسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن".
وعلّقت المطربة السورية بقولها: "كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمة واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد".
وأكدت أصالة عدم وقوع خلاف مع إليسا، فقالت في تدوينة لاحقة : "نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ".
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