عودة شيرين عبد الوهاب لجمهورها على شاشات رمضان

أعلن إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عودتها لجمهورها خلال الساعات القادمة من خلال مشاركتها في موسم رمضان الجاري، بأغنية دعائية جديدة، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكتب صالح عبر حسابه الخاص على "تويتر": "إن شاء الله بدون مقاطعة وربنا يكرم، بكره الإعلان أللى الكل بيسأل عنه يتم إذاعته على خير وهيكون في رد لكل الناس إللي بتسأل عن اختفائها من السوشيال ميديا وإيه إللي ورا ده".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً جماهيرياً كبيراً، في مدينة دبي، يوم 28 نيسان (أبريل) الجاري، احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وتقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير في حفلاتها.

وكان آخر ظهور لشيرين خلال الحفل الذي أحيته في كانون الثاني (يناير) الماضي في الكويت، كان الأول لها بعد عودتها لزوجها حسام حبيب، كان من المقرر إحياؤه السبت 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولكن تم تأجيله بسبب أزمتها الصحية ودخولها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان وبعد احتجازها 20 يوما في المستشفى خرجت شيرين عبد الوهاب وأكدت لجمهورها أنها في أفضل حال.

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