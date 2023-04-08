شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يغير شكل أسنانه ليتحول إلى دراكولا لـ "رينفيلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب نيكولاس كيج الفائز بالأوسكار، 59 عامًا، إلى أبعد الحدود ليصبح الكونت دراكولا في فيلم الرعب الكوميدي "رينفيلد".

كشف فنان الماكياج في الفيلم كريستيان تينسلي أن كيج قام بتعديل شكل أسنانه وارتداء أطقم أسنان مطبوعة ثلاثية الأبعاد لتطابق شخصيته مع مصاص الدماء، وفقًا لموقع نيويورك بوست.



الشخصية الجديدة لنيوكلاس



صورة نيوكلاس

قال تينسلي لصحيفة Variety يوم الخميس : "لقد عدلنا أسنان نيك وتم تركيب أطقم أسنان جديدة حتى لا نعيق نيك ونسمح له بالتعمق في شخصيته الجديد في العمل الفني.

وأضاف: "أراد نيك التعبير عن المشاعر والإعلان بشكل صحيح ، لذلك كان من المهم أن تكون القشرة رقيقة" ، موضحًا أن التكنولوجيا سمحت له بإجراء تعديلات سريعة على أطقم الأسنان الحادة عند الحاجة.

من أجل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل جيد، كان على Tinsley مسح أسنان Cage ثم نحتها رقميًا حتى يمكن وضعها في فمه تمامًا.

كما أمضى نيك أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على كرسي المكياج لتغير شكل شعره ووجهه.

وكان قد نفي كيج، مؤخراً، الشائعات التي انتشرت بشكل كبير والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام، حول تجسيده لشخصية رئيسية في مسلسل Tiger King، والمقرر له أن يتم تصوير أولى مشاهده بداية من العام المقبل بعد تأجيل جديد.

ووفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار، كشف عن عدم مشاركته في مسلسل Tiger King، حيث إنه يستمتع حاليا بالنجاح الذى حققه في Pig.

وقال كيج للصحيفة: "قرأت نصين ممتازين، اعتقدت أنهما جيدين، لكني أعتقد أن أمازون شعرت في النهاية أن الأعمال الجديدة أصبحت مختلفة عن الماضي لأنها استغرقت وقتًا طويلاً حتى تتجدد، لقد شعروا في وقت ما أنه كان برقًا في زجاجة".