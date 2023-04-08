شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يضرب 3 عصافير بحجر واحد عبر فيلمه الجديد عن لويس الخامس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم العالمى جونى ديب للعودة من جديد لشاشة السينما بعد فترة من الغياب إثر الخلافات مع طليقته آمبر هيرد، والذى انتصر فيها في النهاية، وجاءت تلك العودة عبر فيلم سيرة ذاتية يجسد فيه دور لويس الخامس عشر، ومن المنتظر أن يفتتح الفيلم مهرجان كان السينمائى في دورته المقبلة، ما يشكل عودة قوية لنجم هوليود المعروف بأدواره المركبة.

ويشكل العمل ضربة قوية لجونى ديب الذى يضرب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، مثلما ذكرت الصحف العالمية مؤكدة أن ديب أكد أنه انتهى من كافة الخلافات التى أعاقت مسيرته الفنية فى وقت سابق مع طليقته امبر هيرد، وبالتالى يعود لجماهيره بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الغياب.

ثانيًا يأتى فيلم جونى ديب ليثبت نجوميته الكبرى مع افتتاحيته المهرجانات الكبرى من جديد، فلا يوجد أفضل من افتتاحية مهرجان كان للاحتفاء بعودة جونى ديب.

أخيرًا وثالثًا عودة جونى ديب للأدوار المركبة الذى اعتادها جمهوره، فلا يوجد أفضل من بطل قراصنة الكاريبى لتجسيد شخصية لويس الخامس عشر المثيرة.