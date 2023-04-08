طارق الشناوي يصف هذا الفنان ب”سيد قشطة” .. والأخير يعلق: “مش متربي”

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 02:43 مساءً - انتقد الفنان محمد فؤاد التصريحات التي خرج بها الناقد الفني طارق الشناوي سابقا عنه، والتي أشار من خلالها إلى أن “فؤاد” كان من أن يصبح سيد المطربين ولكنه أصبح “سيد قشطة” على حد وصفه لافتا إلى مشكلة زيادة الوزن التي يعاني منها .

وعلق محمد فؤاد على ذلك خلال استضافته في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، مشيرا إلى أن مشكلة زيادة الوزن تمثل “عقدة” بالنسبة له لا يتمكن من التخلص منها، وفي نفس الوقت لا يجد مشكلة أو عيبا في التصريح عنها .

تابع: “يعني إيه سيد قشطة ده أنا أسجنك، أروح المحكمة أخليك تتسجن .. لازم تبقى مؤدب، انت كده مش متربي ولا شفت تربية، انت مجنون .. أنا لا اجرؤ إني أقول لحد كده، انت جايلك الجرأة دي منين؟” .

أضاف: “يتعلم جيل من الصحفيين من وراه إيه ولما قابلته في السعودية وجاي بيسلم عليا اديله بالقلم يعني وأنا عمال أكظم غيظي منه عشان ميبانش أي شئ قدام الناس يسئ ليها .. أنا نجم غصب عنه ومازلت” .

وأشار محمد فؤاد إلى سبب مشكلة الناقد طارق الشناوي منه والتي ترجع إلى وقت فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، فقال: “اللي غايظ ده لما عملنا إسماعيلية رايح جاي كتب عليه لفظ سئ جدا بإنه عامل زي ما يفرزه الطفل بعد ما ياكل بساعتين” .

وأكد “فؤاد” على أنه على الرغم من تلك الانتقادات لم يتوقف الجمهور عن مشاهدة الفيلم أو دعمها له، والذي لاقى نجاحا أيضا في فرنسا وقت عرضه بها خلال أحد المهرجانات .

واصل عن لقائه بطارق الشناوي في فرنسا: “شافني نده عليا محمد عامل فيها صاحبي وأنا معرفوش وأنا عارف شكله من الصور لإنه مرزل على الخلق كلها .. قولتله شفت ده ربنا وانت بقى ربنا يتولاك، إنسان غريب الشكل احترم نفسك كفاية كده” .