حقيقة قبول عمرو دياب العزاء في والد دينا الشربيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم عمرو دياب واقفاً يقبل العزاء، قيل إنه تم التقاطها من سرادق عزاء والد الفنانة دينا الشربيني الذي أقيم مساء أمس الجمعة، والحقيقة أن الصورة تعود لشهر أغسطس من العام 2019، عندما ذهب عمرو بصحبة دينا لتقديم الدعم والمساندة للمنتج الفني حمادة إسماعيل، بعد وفاة والده اللواء إسماعيل أمين، وللمصادفة أقيم العزاء في الحالتين بنفس القاعة.

وحرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان، ولكنه لم يقدم العزاء رسمياً مساء أمس السبت.

وقبلت دينا الشربيني العزاء في والدها من عدد كبير من نجوم الفن من بينهم إسعاد يونس التي وصلت مستندة على عكاز، وكريم عبد العزيز وياسمين رئيس وشيرين رضا، وكريم محمود عبد العزيز وشريف منير وأشرف زكي ومحمد العدل وأحمد الشامي والمخرج محمد سامي وهشام ماجد وشريف سلامة وعمر السعيد وهنا شيحة.

وأقيمت مراسم العزاء في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من النجوم من بينهم هنا الزاهد، وياسمين صبري، عمر السعيد، هشام ماجد، والفنانة إلهام شاهين، الموسيقار هاني مهنا، والفنان خالد سليم، وماجد المصري، وإسعاد يونس، وغيرهم من أصدقاء دينا الشربيني الذين حرصوا على مواساتها.

وحرصت دينا الشربيني على منح حضور العزاء نسخة من القرآن الكريم تمت طباعتها كصدقة جارية على روح والدها.

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