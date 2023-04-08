شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يشيد بـ جومانا مراد في عملة نادرة: متألقة ومبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجمهور بالنجمة جومانا مراد، بدورها فى مسلسل عملة نادرة، والشخصية التى تجسدها خلال الأحداث التى تعرض في دراما رمضان الحالي 2023، وخصوصا مشهد وفاة زوجها في الحلقة السادسة عشر من المسلسل.

وتصدر هاشتاج "جومانا مراد" تريند تويتر، وغرد عليه المدونون، ومن التعليقات: "إية الجمال والعظمة والتعبير والمشاعر في مشهد الوفاة ده ياجومانا، تتألق وتبدع في شخصية دميانا نضج فني رهيب، مشهد مؤثر حقيقي وخلي الواحد اتنكد عليه، ده مش تمثيل لا ده حاجة فوق العظمة، تفوق فظيع".





















مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.