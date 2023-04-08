شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائى" يوجه الشكر للناقد أندرو محسن على سنوات عمله بالمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الشكر للناقد أندرو محسن المدير السابق للمكتب الفنى للمهرجان على كافة مجهوداته وتفانيه فى سنوات عمله فى فريق مبرمجين المهرجان ودوره الفعال خلال تلك الفترة ونتمنى له كامل التوفيق فى المسيرة ومهامه القادمة متمنين أن تكون الخبرات التى اكتسبها خلال عمله بالقرب من الإدارات الفنية المتتالية للمهرجان عونا له فى تلك المسيرة وفى نشاطاته القادمة وذلك عبر حساب المهرجان على الفيس بوك.

ومن جانبه كتب الناقد اندرو محسن عبر حسابه بموقع فيس بوك، "انتهى عملى مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذه الرسالة لم أكن أتوقع أن أكتبها يومًا، ولكن كما غنت فيروز "دايمًا فى الآخر فيه وقت فراق".

وأضاف محسن، "أتذكر المرة الأولى التى أتيت فيها وأنا بعد فى بدايات مسيرتى كناقد إلى مكتب المهرجان عام 2015 قبل انطلاق الدورة 37 بأسابيع قليلة، ضيفًا على المهرجان آنذاك يشاهد بعض أفلام المسابقة الدولية بدعوة من الراحل العزيز جدًا أ. يوسف شريف زرق الله، وكنت أحسب أنها زيارة عابرة، قبل أن يتحول المهرجان لمقر عملى طيلة السنوات التالية. وكما أقول دائمًا: لا أستطيع أن أفصل مسيرتى فى المهرجان عن نجاحى العملى والشخصى بشكل عام، فلولا الخبرة التى اكتسبتها فى المهرجان لما كنت ما أنا عليه الآن. خلال هذه السنوات فى مهرجان القاهرة "لعبت كل الألعاب" وتنقلت بين مناصب مختلفة من لجنة المشاهدة إلى إدارة الندوات، ومن إدارة مسابقة الأفلام القصيرة إلى الإدارة الفنية. تعلمت الكثير وأتمنى أن أكون أضفت الكثير أيضًا للمهرجان".

واستكمل محسن، "أعتبر نفسى محظوظًا لأنى عملت مع ثلاث إدارات مختلفة وكنت شاهدًا على التغيرات التى شهدها المهرجان مع كل منها، أشكر جميع من دعمونى خلال تلك الفترة، سواء داخل مكتب المهرجان أو خارجه، وسعيد بالصداقات الجديدة التى كونتها سواء من الصحفيين الذين دائمًا ما كانت آراؤهم مهمة فى توجيه أسلوب العمل، أو صناع الأفلام الذين تعرفت عليهم خلال هذه الرحلة، أو الكثير من الأصدقاء الذين رشحت لهم فيلمًا فى هذه الدورة أو تلك، وتناقشنا سريعًا بعد نهاية الفيلم عن رأيهم".

واختتم حديثه "سيظل مهرجان القاهرة السينمائى بمثابة بيتى الثانى دائمًا، وأتمنى أن يستمر المهرجان فى نجاحاته مع إدارته الحالية التى أكن لها كل الود".