شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 17.. كيف ينتقم جابر من سامي بعد التسبب في دخوله السجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على شاشة قناة on الساعة 10 مساء، ومن المقرر تصاعد أحداث العمل، بعد الإثارة الكبيرة التي شهدتها حلقة أمس، إذ واجه جابر (أحمد العوضي) مهرة (ياسمين عبد العزيز) لأول مرة بعد خروجه من السجن، واقتحم عليها الفيلا، وعند مقابلتهما هددت جابر بإدخاله السجن مرة أخرى إذا لم يبتعد عنها، فضلا عن بحث جابر عن سامي (أحمد الرافعي).



مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 معرفة كيف يتصرف جابر عند رؤيته لسامي خاصة بعد وصوله إلى أحد الصيدليات التي يمتلكها؟ وكيف ينتقم منه بعد التسبب في إدخاله السجن بسبب الأدوية المغشوشة التي كان يعمل بها؟، وكيفية تصرفه مع مهرة بعد تهديدها له؟، فضلا عن معرفة ما يصيب أخوات مهرة بعد إدمان طارق المخدرات ولولي للكحول؟



مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار الحلقة 16 (1)

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.