شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة ​الحادية والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما الشهر المقبل خلال الفترة من 5 إلى 12 مايو، تزامنًا مع إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال أقام الدورة الـ 70 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكى عددًا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا في أعمال فنية مؤخراً منهم، منى زكى، سميرة أحمد، الهام شاهين، محمد صبحى، أحمد عبد العزيز، هانى شاكر، المخرج مجدى أحمد، الإعلامية درية شرف الدين، أمينة خليل، كما شهدت هذه الدورة تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتي تسلمته ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.