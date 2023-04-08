مواعيد عرض مسلسل "ستهم" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، وتستعرضهم الوفد فى السطور التالية:

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يعرض المسلسل علي قناة النهار الليلة الساعة العاشرة مساءا بينما يعاد علي قناة النهار دراما الساعة الحاديه عشر مساءا.

قنوات عرض مسلسل "ستهم"

ومن المقرر أن يشاهد الجمهور المسلسل علي قنوات منها قناة النهار، وقناة النهار دراما، وقناة المحور، و قناة ART حكايات، قناة LBC اللبنانية، وروتانا.

كما سيتم بدء عرض المسلسلات على القنوات التالية أول أيام رمضان على قناة النهار دراما في تمام الساعة 7 مساء بعد الإفطار، كما يتم عرضه عبر شاشة قناة المحور في تمام الساعة 8 أول يوم رمضان، بينما يتم عرضه على قناة روتانا دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء ، بينما يتم عرضه على قناة ART حكايات في تمام الساعة 6 ونصف مساء.

ويستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن «الأسطى أم فارس» والتي تعمل كـ«كهربائية» تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة «المعلمة عفاف» التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن «بهية» من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها

باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

ويشهد المسلسل التجربة الأولى لظهور لشيخ المداحين ياسين التهامى في الدراما حيث يؤدي دور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.