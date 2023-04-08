فقرات فنية وورش حكى للأطفال في معرض فيصل للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - فقرات فنية وورش حكى للأطفال شهدها معرض فيصل للكتاب، في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، ضمن البرنامج الثقافي والفني المقام على هامش المعرض حتى نهاية أيامه 12 إبريل.

اقرأ أيضاً : معرض فيصل للكتاب .. إقبال جماهيرى كبير فى الدورة الحادية عشرة



وقدمت فرقة الموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فقرة فنية على خشبة المسرح، تألقوا من خلالها في إلقاء مجموعة من أغاني الزمن الجميل على مسامع الجمهور، الذي تفاعل معها.



وقدم كل من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، ووزارة الأوقاف، والمركز القومي لثقافة الطفل، العديد من الورش الفنية للأطفال، من بينها ورشة أورجامي تشكيل بخامة الورق، ورشة رسم وتلوين، ورش اصنع زينة رمضان، ورش تعليمية ورش حكي، ورش تلوين فخار.



وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور على أجنحة دور النشر المشاركة فيه، وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة.



جناح هيئة الكتاب حظى بعدد كبير من الجمهور اليوم، للاستفادة من العروض المقدمة على إصداراتها الموجودة في الجناح، والاستفادة من مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تقدم كتبًا بأسعار تبدأ من جنيه واحد

حتى 20 جنيهًا، فضلًا عن التخفيضات الأخرى على المؤلفات التي يزيد سعرها عن 20جنيهًا.

وحققت دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام، والتي يبلغ عددها ما يقرب من ٣٠ ناشرًا، مبيعات جيدة، مع الإقبال الكبير على المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم ١٢ من شهر أبريل الجاري، بمنطقة الطالبية بحي فيصل بمحافظة الجيزة.



ويُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها ما بين 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، والتي نستهدف من خلالها استفادة قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.