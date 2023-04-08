شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم باريس يستعد لخيانة الفريق والإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مؤخرا، أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان والمعار إلى صفوف جالطة سراي التركي، قد ينضم إلى صفوف ميلان خلال الفترة القادمة، بداية من الموسم الجديد.

إيكاردي يقدم مستوي أكثر من رائع رفقة جالطة سراي، ولكن لا يمتلك النادي التركي الكثير من أجل شراء عقد اللاعب، مما سيفتح المجال أمام إنتقال اللاعب إلى ميلان بصورة كبيرة.

حيث يرفض الدولي الأرجنتيني فكرة العودة إلى باريس مرة أخري خلال الفترة القادمة، مبديا إعجابه المبدئي بفكرة الانتقال إلى الروسونيري خلال المرحلة المقبلة.



موقف باريس من عودة اللاعب

وبالرغم من تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة، إلا أن باريس لا يأمل فى إستعادة إيكاردي مرة أخري، بسبب كثرة مشاكله الأسرية، وتركيزه بشكل كبير خارج الملعب أكثر من داخله.

مما يمهد الطريق بقوة أمام ميلان فى الفترة القادمة لإستقدام اللاعب فى نهاية الموسم الجاري، فى ظل رحيل زلاتان إبراهيموفيتش المتوقع عن صفوف الفريق الايطالي.