شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر لـ ”الخليج 365”: لو اتعرض عليا مشهد واحد فى الكتيبة 101 هعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة نهال عنبر عن مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101، حيث قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مسلسل الكتيبة 101 من الأعمال الوطنية التى أفتخر بمشاركتى فيها وتدور قصته حول وقائع حقيقية تتمثل فى استبسال أفراد الكتيبة 101 فى التصدى للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء، ومشاركتى فى العمل جاءت بعدما كلمنى المنتج الفنى يحيى ممدوح، وأؤدى دور أم للبطل خالد، والذى يجسده الفنان آسر ياسين، وبنفس الوقت هى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، فلها مركزها وهى إعلامية وسياسية.

وتابعت نهال عنبر: "لم أتردد لحظة على الدور ولو اتعرض عليا أعمل مشهد واحد فى عمل وطنى مثل الكتيبة 101 هعمله وأنا فخورة بكده، ولما أطلع أم بطل دى حاجة كبيرة، والأم مهما كان منصبها سواء وزيرة أو رئيس جمهورية حتى هى أم لها مشاعر وأحاسيس تجاه أولادها، والشخصية اللى بعملها كما ذكرت رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ومهما ظهرت بقوة فى عملها هى سيدة ضعيفة تجاه ابنها، فعلى سبيل المثال هناك مشهد ضمن أحداث العمل تحدث تفجيرات فبكون قلقانة ومخضوضة على ابنى وبتستكمل عملها وبتحاول تتصل به لتطمئن عليه لأنها عارفة أنه فى مكان معرض فيه للخطر.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم فى مدينة العريش بشمال سيناء.