دار مزادات تعرض بدلة جون ترافولتا البيضاء الشهيرة للبيع.. اعرف سعرها المتوقع

القاهرة - سامية سيد - تستعد دار جوليان للمزادات، لبيع بدلة الممثل الأمريكي جون ترافولتا، البيضاء المؤلفة من ثلاث قطع، فى مزاد علنى، وسيحظى عشاق "Saturday Night Fever" بفرصة اقتناء قطعة من تاريخ عصر ثقافة البوب، ومن المتوقع أن تحقق البدلة حوالى 200 ألف دولار، كجزء من قائمة مبيعات "Hollywood: Classic & Contemporary" الذى تنظمه دار جوليان للمزادات، وشركة ترنر كلاسيك موفيز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بين 22 و23 أبريل.

الفيلم صدر عام 1977

وفي الفيلم الدرامي الراقص الصادر عام 1977، يلعب ترافولتا، دور توني مانيرو، الشاب الإيطالي الأمريكي من بروكلين الذي يحاول الهروب من حقائق حياته من خلال السيطرة على حلبة الرقص في الديسكو المحلي، وساهم الفيلم الناجح بنشر موسيقى الديسكو بأنحاء العالم، وحصل ترافولتا على ترشيح جائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن أدائه المميز، وفقا لموقع CNN عربية.

وبدلة البوليستر التي ارتداها ترافولتا في مشهد مسابقة الرقص الشهيرة للفيلم، هي واحدة من اثنتين فقط تم استخدامهما أثناء إنتاج الفيلم، وتتميز السترة بياقة صدر مبالغ فيها تتميز بغرزات دقيقة، وتصفها دار المزادات، بأنها "واحدة من أكثر الأزياء شهرة في تاريخ السينما"، موضحة أنها مزودة بتصديق على أصالتها من استوديوهات باراماونت وترافولتا نفسه.



البدلة المعروضة للبيع فى المزاد



المقتنيات المعروضة فى المزاد



جون ترافولتا

ومن أبرز المعروضات الأخرى في المزاد منجل هاريسون فورد من فيلم 1984، "Indiana Jones and the Temple of Doom"، وخوذة الرجل الحديدي Mark XLVI التي ارتداها روبرت داوني جونيور في فيلم "Captain America: Civil War" نسخة عام 2016، ولوح التحليق لمايكل ج. عام 1989 من فيلم "Back to the Future 2".