معرض فيصل للكتاب .. إقبال جماهيرى كبير فى الدورة الحادية عشرة

ياسر رشاد - القاهرة - إقبال كبير شهده معرض فيصل للكتاب في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمس، ونالت أجنحة دور النشر المشاركة فيه، وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة اعجاب الجمهور.

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وحظى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعدد كبير من الجمهور للاستفادة من العروض المقدمة على إصداراتها الموجودة في الجناح، والاستفادة من مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تقدم كتبا بأسعار تبدأ من جنيها واحدا حتى 20 جنيها، فضلا عن التخفيضات الأخرى على المؤلفات التي يزيد سعرها عن 20 جنيها.



وحقق دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام،

والتي يبلغ عددها ما يقرب من ٣٠ ناشرا، مبيعات جيدة، مع الإقبال الكبير على المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم ١٢ من شهر إبريل الجاري، بمنطقة الطالبية بحي فيصل بمحافظة الجيزة.



وتقدم الهيئة العامة للكتاب، في جناحها بالمعرض مجموعة كبيرة من إصداراتها الحديثة، والقديمة، لتشجيع الزوار على القراءة واقتناء الكتب، سواء في مجال الأدب، أو الفكر، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو الثقافة الشعبية، أو التراث.