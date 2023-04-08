شكرا لقرائتكم خبر عن عزرا ميلر يجسد دور سلفادور دالى فى مرحلة الشباب بفيلم Dalíland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الممثل الأمريكي عزرا ميلر، دور الرسام الإسباني الشهير الراحل سلفادرو دالي، في فترة شبابه والذي يعد أحد أبرز الفنانين في القرن العشرين، وذلك من خلال فيلم Dalíland المقرر طرحه في نهاية يونيو المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الإعلان الدعائي له والذي يظهر فيه بن كينجسلي بدور سلفادور دالي في مرحلة الكبر، بينما يجسد عزرا ميلر دوره في فترة الشباب.

يركز الفيلم على سلفادور دالي، أحد أشهر الفنانين العالميين في القرن العشرين، مستعرضا السنوات الأخيرة من الزواج الغريب والرائع بين دالي وزوجته جالا (باربرا سوكوا) ، حيث تدور أحداث الفيلم في نيويورك وإسبانيا عام 1974 ، ويُروى من خلال عيون جيمس (كريستوفر بريني)، الذي يساعد دالي غريب الأطوار على الاستعداد لعمل معرض كبير.

ويشارك في بطولة فيلم Dalíland أندريجا بيجيتش، وروبرت جريفز، ومن إخراج ماري هارون، التي قالت في وقت سابق إن الفيلم سيحتفل بالحيوية الإبداعية للراحل سلفادور دالي، كما أن هناك اعتقاد خاطي بأن جميع أعماله الممتعة كانت في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، لكنه ظل فنانًا مثيرًا للاهتمام ومبتكرًا حتى النهاية".