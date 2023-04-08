شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "في بيتنا رجل " يوم 19 رمضان في سينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما الهناجر يوم 19 رمضان فيلم "في بيتنا رجل" ضمن برنامج "أفلام ارتبطت بالشهر الكريم"، والنشاط السينمائي في سينما الهناجر يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن وبإشراف المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي والذي سوف يتصادف ذلك اليوم مع عيد ميلاده الـ60 وخروجه علي المعاش .

يعرض هذا النشاط السينمائي الرمضاني من خلال ثلاث مراكز إبداع هى: سينما الهناجر بساحة الأوبرا بالقاهرة، وسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بشارع فؤاد، وسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة والحضور مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.

يحكي الفيلم عن المناضل المصري أبراهيم حمدي (عمر الشريف) قتل قريبه أثناء مظاهرة علي أيدي البوليس في الفترة ما قبل الثورة فيقرر الانتقام بقتل رئيس الوزراء الخائن الموالي للإنجليز ولكن يتم القبض عليه بعد قتل الوزير ويتم تعذيبه حتي يدخل أحد المستشفيات ولكنه يستغل فترة الأقطار في شهر رمضان ليقوم بالهرب لمنزل زميله الجامعي محي زاهر (حسن يوسف) الذي ليس له نشاط سياسي فيعيش في منزلهم فترة مع أبيه زاهر (حسين رياض) وتقع نوال (زبيدة ثروت) أخت محي في حبه ولكنه يقرر السفر خارج مصر للهروب ولكنه بعدما علم بالقبض علي محي وأبن عمه عبد الحميد (رشدي أباظة) فيقرر تدمير معسكر للإنجليز بالعباسية ولكنه يقتل أثناء تفجير المعسكر ثم يخرج محي وعبد الحميد من السجن بعد أن يقرران مع نوال الانضمام للجماعة التي تقاوم الإنجليز مع زملاء أبراهيم حمدي.