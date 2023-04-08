شكرا لقرائتكم خبر عن زوج وشقيق نيللى كريم ضحيتا أحمد عيد فى مسلسل عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان أحمد عيد، جمهور الدراما هذا العام بمشاركته في مسلسل عملة نادرة مع النجمة نيللى كريم وتجسيد دور صعيدى بعيد تمامًا عن الكوميديا ليس ذلك فقط وإنما يظهر بشخصية صاحب القلب المليء بالحقد والطمع والحسد، العنف سلاحه وطريقه وهو ما لا اعتاده الجمهور على عيد الذى دائمًا ما يقدم الأعمال والأدوار الكوميدية سواء في السينما والدراما.

ويجسد أحمد أحمد خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الذى يعود به إلى الدراما بعد غياب 8 سنوات، شخصية مسعود عبد الجبار الشخص الشرير الطماع الحاقد والدموى، حيث أنه بعد مرور نصف حلقات المسلسل راح ضحية له شخصيتين قتلهم بالرصاص وبدون أي مشاعر، الأول هو شقيقه بلال (على الطيب) والذى قتلته في الحلقة الأولى من المسلسل.



على الطيب

وتخلص مسعود من شقيقه بلال طمعاً في الأرض التي كتبها لها والده وهى عبارة عن 50 فدان، حيث قتله من أجل الزواج من زوجته نادرة والحصول على الأرض ولكن الأخيرة ترفض، وبعد مرور الحلقات يقتل مسعود شخصية أخرى وهو نبيل شقيق نيللى كريم بعدما تعدى الأخير على والده عبد الجبار (جمال سليمان) نتجية لصفع عبد الجبار لشقيقته على وجهها

مسلسل عملة نادرة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة cbc الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وتعرض على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



احمد عيد يقتل شقيق نيللى كريم فى عملة نادرة



أحمد عيد



نيللى كريم وشقيقها فى المسلسل