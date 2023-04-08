كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 05:43 صباحاً - شهدت الحلقة السادسة عشر من برنامج “ستوديو 23″، المذاع على قناة mbc، تقليدا ساخرا من الإعلامية المصرية ياسمين عز.
وتظهر شخصية ياسمين عز في بداية المشهد وهو تقوم بتوجيه نضائحها المعتادة الى متابعيها حول كيفية معاملة الرجل مع التشديد على “الصوت الشتوي” الذي تشتهر به.
ولكن ما ان انتهى تصوير المشهد، حتى تنقلب شخصيتها وتتغير نبرة صوتها بشكل كبير.
ثم تتلقى اتصالا من زوحها لتخاطبه قائلة “ايوه يا زفت.. أكلت الولاد؟ طبخت؟ نظفت؟ مسحت؟”.
.ثم تابعت “”صوت شتوي وزفت ايه وصيفي ايه انا عايزة اركت الترند”
كانت هذه تفاصيل خبر “خلصت يا زفت؟”.. تقليد ساخر من ياسمين عز في “ستديو 23” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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