خلاف بين اليسا واصالة بسبب اللاجئين.. فما الذي حدث؟

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 05:43 صباحاً - وجهت الفنانة السورية اصالة نصري رسالة للنجمة اللبنانية إليسا بعد الخلاف الذي حدث بينهما حول عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.

وكتبت أصالة فى تغريدة عبر حسابها على تويتر “نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ”.

يأتي ذلك بعد دعوة إليسا في تغريدة اللاجئين الذين يقيمون في لبنان للعودة إلى أوطانهم وذلك من منطلق محبتها لهم معللة الأمر بأن وطن الإنسان هو كرامته.

وكتبت إليسا موجهة رسالة إلى اللاجئين والنازحين في لبنان جاء فيها :”حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري. وما بحياتي قلّلت احترام مع أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟”، مضيفة :”ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الإنسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن”.

وقد تسبب هذا التصريح لإليسا بردود أفعال عديدة، أولهم من الفنانة السورية أصالة التي علقت بمنشورين لها في صفحتها فكتبت :”كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمه واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد”.

أما المتابعون فقد علق عدد منهم حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين متسائلين أين يذهبون؟ وآخر كتب :”بعز دين وجعهم بتطلبي انهم يرجعو ع فكرة منن قاعدين سياحة عندكم “مجبورين” قال شو جبرك ع المر غير الامر منو “.

بدورها استغربت اليسا الردود التي جاءت على تغريدتها حيث كتبت “الحقيقة غريبة الناس كتير !!! كيف الأنسان بيلغي كل شي حلو و بركز عا شي أصلا فاهمو غلط! على العموم مش مشكلتي Bonne nuit”.