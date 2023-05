شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى لانستر فى "صراع العروش" لم يشاهد مسلسل House of the Dragon حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل نيكولاي كوستر، الشهير بدور جيمي لانستر في سلسلة Game of Thrones عن أنه حتى الآن لم يشاهد مسلسل House of the Dragon المشتقة أحداث من السلسلة التي شارك في بطولتها وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال نيكولاي كوسرت إن الوقت مبكر للغاية لمشاهدة مسلسل House of the Dragon وأنه شاهد ذات يوم الشارات الدعائية الأولية للمسلسل ووجد أن الموسيقى متشابهة مع العمل الذي شارك في بطولته.

وأضاف في تصريحات لـ Entertainment Weekly: "سأنتظر موسمين، ثم سأشاهده بنهم لكنني أعلم أن الكثير من الناس يحبون هذا العرض، وأنا سعيد حقًا من أجلهم ".

سلسلة House of the Dragon

يتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من 8 حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يوشك فيه الإنتاج على البدء في الموسم الثاني في المملكة المتحدة، لـ طرح حلقات الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon في خلال عام 2024.

وكان المتتج التنفيذى لمسلسل House Of The Dragon،رايان كوندال كشف أن الموسم الثاني من العمل المشتق من السلسلة الرئيسية Game of Thrones سيضم 5 تنانين جدد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل الذى يطرح على شبكة HBO.