شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل الكتيبة 101 بالتزامن مع عرضه على ON وWatch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل الكتيبة 101، من تصوير كافة مشاهد العمل الدرامى الوطنى، الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it الرقمية والذى يتصدر نتائج محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل فى تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء وتبدأ القصة فى يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكرى هام فى مدينة العريش بشمال سيناء.