37 % من مشاهدى The Lord Of The Rings: The Rings Of Power تابعوا المسلسل حتى نهايته

القاهرة - سامية سيد - كشفت أرقام مشاهدة جديدة لـ مسلسل The Lord Of The Rings: The Rings Of Power أن أقل من نصف جمهور العرض قد شاهدوا المسلسل حتى نهايته، وفقًا لتقرير جديد صادر عن هوليوود ريبورتر، استمر 37% فقط من المشاهدين الأمريكيين الذين بدأوا العمل في مشاهدة الحلقات الثماني.

كان أداء مسلسل The Lord Of The Rings: The Rings Of Power أفضل خارج الولايات المتحدة، حيث شاهد 45% من المشاهدين سلسلة أمازون برايم بأكملها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

بلغت الميزانية المعلنة للموسم الأول من مسلسل The Lord Of The Rings: The Rings Of Power، إلى 465 مليون دولار، ما يجعله أغلى عمل تم إنتاجه على الإطلاق.

في ديسمبر الماضي، كشف رئيس قسم التلفزيون في أمازون، فيرنون ساندرز، أن الموسم الثاني من Rings Of Power قد لا يصل حتى عام 2024.

وكانت قد حصلت الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power على تقييم وصل إلى 85% من قبل 13 ناقدا عالميا، من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحها يوم 16 سبتمبر من العام الماضى 2022، على منصة Prime Video.

يشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتدور أحداث المسلسل التلفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالي 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.