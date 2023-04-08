شكرا لقرائتكم خبر عن جومانة مراد تحتل المركز الأول في تريند تويتر بعد تألقها بمسلسل عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير تحققه النجمة جومانة مراد في الموسم الدرامي الحالي والذي جعلها تحتل المركز الأول اليوم في تريند تويتر بعد مشهدها الرائع في مسلسل عملة نادرة .

جومانة تألقت اليوم بشكل استثنائي حيث شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل عملة نادرة انهيار حلم دميانة التي تؤدي دورها جومانة مراد، حيث بدأ المشهد بسماع دميانة لنشرة الأخبار وإذاعة نبأ وفاة عمال مصريين بالعراق وبعد مشادات بينها وبين سميرة تفاجأ بعزت يأتي ليخبرها لوصول جثامين عمال من القرية قادمين من العراق، تنهار دميانة وتطلب من مريم العذراء أن تقف بجوارها وألا يكون زوجها بينهم.

وفي أداء إنساني مبهر ملئ بالمشاعر تقف دميانة أمام الجثامين إلى أن تجد زوجها وتتالق جومانة في أداء المشهد بشكل مبهر جعلها تتصدر التريند اليوم عن استحقاق لروعة وتميز أدائها الذي أبهر الجمهور وكان تفاعلهم معه سريعا وقويا .



