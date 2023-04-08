شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. جابر يهدد مهرة بالسلاح ويقتحم الفيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16 تهديد جابر (أحمد العوضي) لسحر (مها نصار) بالسلاح ليعلم منها مكان مهرة (ياسمين عبدالعزيز)، بعد أن أخبرته بزواجها من زيدان (ماجد المصري)، وفي النهاية تضطر لإخباره مكانها.

يذهب جابر خلال أحداث الحلقة إلى الفيلا التي تقيم بها مهرة، ويتجول حولها ويراقبها فترة، قبل أن يقتحم الفيلا، ويواجهها أثناء وجودها في الحديقة، وأثناء ذلك يتذكر كافة ذكرياتهم، ويهددها بالسلاح، ويخبرها أنه كان يعد الدقائق حتى يأتي وينتقم منها، بعد خيانتها له، وأثناء رفع السلاح عليها يأتي طفلها، فيخبرها جابر أن تقابله غدا عند الهضبة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.