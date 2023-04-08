ليلة السقوط الحلقة 16| طارق لطفي يخطط لسرقة تراث العراق

ياسر رشاد - القاهرة - مفاجأت كثيرة شهدتها أحداث الحلقة الـ 16، من مسلسل "ليلة السقوط"، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc.

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طلب الذباح، طارق لطفى، من ابنة القاضى، كندا حنا، ان تنحت له تماثيل مطابقة للأصل لتماثيل الحضارة العراقية، وذلك فى مخطط شيطانى لبيع تماثيل العراق الحقيقية للأجانب مقابل الدولارات ، واستبدالها بمنحوتات مزيفة.



كذلك يبدأ الذباح العداء مع قاضي القضاة ، احمد صيام، بعد أن اقتحم منزله كى يبحث عن الطفلة سماهر شقيقة الطبيبة جوانا ، صبا مبارك، والمفاجأة أنهم وجدوا سماهر مقتوله ، وهى الصدمة التى ستقلب الأحداث خلال الحلقات المقبلة .



وعلى جانب أخر يبدأ الصحفى قيس، باسم ياخور ، رحلة البحث عن جوانا، حبيبته السابقة، بعد أن التحق بكتائب داعش.

يذكر أن "ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام،

مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.