محمود الليثى يحيي سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المطرب الشعبى محمود الليثي، حفل غنائي بمدينة الشيخ زايد، برفقة فرقته الموسيقية ضمن السهرات الرمضانية .

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وأشعل "الليثي"، الحفل بتقديم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ولمطربين آخرين، الذى تفاعل معها الجمهور، منها: اطاوع، عم يا صياد، حط ايده ياه، بونبونايه، عبده، هقطعك، سيبونى، أنا مش عارفنى، يا تمر حنه وآخرين.

وحضر هذا الحفل نخبه من الفنانين والإعلاميين، أبرزهم: السوبر ستار إيهاب توفيق والمطربة الشابة نور عبد السلام والفنانه منى فاروق والمنتج هشام أبو شهبه والشيف الإعلامية نهال الشناوى والإعلامية هدير الشناوى والموسيقى مودى كامل والمطرب الشاب أحمد الحصرى وآخرين.

وفى سياق متصل قدم الليثى أغنيه «سامحنى خلاص» للنجم إيهاب توفيق فى إطار شعبى بتوقيع لايت كوميدى، ثم رد عليه البوب إيهاب توفيق بإغنيه «ملهمش فى الطيب» ونالت إعجاب وإستحسان الحاضرين جميعاً.

وأستكمل الليثى أكثر من ديو غنائى آخر مع المطربة الشابة نور عبد السلام حيث قدموا سوياً أغنيه ميكس

جمعت بين أغنيه ليه يا قلبى ليه وسوق البنات، وأيضًا، اغنيتى كلك عاجبنى وبيقولو الحلو ميكملش.

آخر أعمال محمود الليثي

وعلى الجانب الآخر يخوض الفنان والمطرب محمود الليثى فى الفتره الجاريه فيلمين سينمائيين إلا وهما: فيلم «حمص وحلاوة» وهو من بطولته بمشاركة نخبة من نجوم الغناء الشعبى وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد حمدى، وأيضًا فيلم «شقو» والذى يشارك فيه كضيف شرف للنجم عمرو يوسف وآخرين ومن تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

ويذكر أن آخر أغانى المطرب الشعبى محمود الليثى كليب «نظره واحده» وهى ديو غنائى مع شقيقه المطرب حماده الليثى، كلمات وألحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شيبسى.