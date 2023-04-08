آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها بالسرطان!!.. هكذا بدت وفاجأت محبيها

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 12:54 صباحاً - قبل ساعات رحلت عن عالمنا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، متأثرة بمرض السرطان الذي ظلت تعاني منه لسنوات، حتى توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ما سبب صدمة كبيرة للجميع بعد إعلان خبر وفاتها.

وتحولت صفحات الأصدقاء والمحبين لها لدفاتر عزاءات، كما تحدث البعض عن آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان على الساحة.

اختفاء شيرين الطحان

وكانت الإعلامية الراحلة شيرين الطحان قد ابتعدت لسنوات طويلة عن الوسط الفني والإعلامي، دون معرفة السبب، حيث أنها فضلت أن تصارع مرض السرطان في هدوء، وأخفته عن الجميع بخلاف أسرتها، حتى رحلت عن عالمنا أمس الخميس.

الفنانة شيرين الطحان

آخر ظهور في لقاء تلفزيوني

وكان آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان في لقاء تلفزيوني على قناة ten في برنامج «عسل أبيض» مع الإعلامية حنان مفيد فوزي، والتي تحدثت عن كواليس وأسرار في حياتها، قائلةً: «طول عمري وأنا صغيرة نفسي أطلع مصممة أزياء، نظرا لأن دراسة الحكاية دي كانت تتطلب السفر خارج البلاد، ولظروف تعلق والدتي بيا والحياة معرفتش أحققه، خاصة في الثانوية العامة حصل لخطبة، وقولت لو ليا نصيب هحققه في وقت من الأوقات».

آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها

وكان آخر ظهور لها على شاشات التلفزيون من خلال مشاركتها في «مسلسل رمضان كريم» الجزء الأول عام 2017، والذي قدمت خلالة دور فتاة شعبية وهي «هند» زوجة المعلم الحناوي، وحققت نجاحا كبيرا ونالت إشادات عديدة من النقاد والجمهور.

شيرين الطحان في دور هند – مسلسل رمضان كريم 2017

تفاصيل الأيام الأخيرة لـ شيرين الطحان على فراش المرض

واشتد المرض على الفنانة الراحلة شيرين الطحان، فلم تجد نفسها إلا داخل الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، تصارع السرطان ونقص البوتاسيوم الذي بات يهدد حياتها، فلم تجد أمامها سوى طلب الدعاء من محبيها على أمل حدوث المعجزة، إلا أن القدر أبى أن يعطيها فرصة جديدة للحياة.

آخر صورة شاركتها شيرين الطحان على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»

إعلان مرض الفنانة شيرين الطحان

خلال الفترات الماضية، ومع تصدر اسم الراحلة عناوين الأخبار، ومحركات البحث، أعلن الدكتور خالد منتصر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، عن مرضها المتسبب في دخولها العناية المركزة، قائلاً: «قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب».

شيرين الطحان تكشف إصابتها بنقص البوتاسيوم

وخلال الشهر الماضي، كشفت شيرين الطحان في تصريحات لإحدى الصحف المحلّية، بعد نقلها للمستشفى، عن تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشكلات في القلب والرئة، ونقص في مكونات الدم والبوتاسيوم.

دعاء وأمنية أخيرة للراحلة

في 28 فبراير 2023، دونت شيرين الطحان، التي رحلت عن عالمنا أمس، دعاء مقتضبا، قائلة: «اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا»، الأمر الذي تفاعل معه العشرات من أصدقائها، دون أن تعلن فيه ما تعانيه، محتفظة بآلامها الجسدية والنفسية لها ولأسرتها والمقربين.

الشركة المتحدة تعلن التكفل بالعلاج

استجابة إنسانية، بادرت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أعلنت تكفلها بعلاج الإعلامية والفنانة شيرين الطحان على نفقاتها، في مشهد إنساني لم يكتب نهايته سوى الموت، حيث انتقلت الراحلة لجوار ربها على الفور، تاركة المعركة أمام السرطان في النهاية.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، اليوم بعد صلاة الجمعة، ودفن الجثمان داخل مقابر العائلة.

معلومات عن شيرين الطحان

تعتبر الفنانة والإعلامية شيرين الطحان واحدة من أهم النجوم اللواتي حققن نجاحا ساحقًا في مجالات مختلفة، وتركت بصمة واضحة بأدوار أحبها الجمهور وتعلقوا بها، خاصة دورها في مسلسل «رقم مجهول»، ومسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول، إذ جسدت زوجة المعلم حناوي، حتى رحلت عن عالمنا قبل ساعات إثر الإصابة بمرض السرطان الذي أنهى حياتها داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

– شيرين الطحان، هي إعلامية وممثلة شهيرة ولدت في 5 يونيو عام 1976.

– تخرجت في كلية التجارة، وبدأت العمل كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات.

– شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها مسلسل السبع وصايا، واسم مؤقت، ورقم مجهول.

– قدمت دورًا من أهم الأدوار الفنية، من خلال شخصية «هند» زوجة المعلم الحناوي، في الموسم الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017.

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