شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. جابر يعلم بزواج مهرة من زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16 بذهاب جابر (أحمد العوضي) إلى مكان تواجد سحر (مها نصار) ليعلم منها مكان مهرة (ياسمين عبدالعزيز)، مع محاولة سحر حمايتها، ولكن مع ضغط جابر، تضطر لإخباره أن مهرة تزوجت زيدان (ماجد المصري) ولديها منه ابن، وتطالبه بالابتعاد عنها، ولكنه يرد عليها أنها كيف تتزوج غيره.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.