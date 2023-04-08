شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16 .. صولا عمر تبلغ روبي بموعد عملية الختان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الكثير من الأحداث، حيث قررت روفيدا "صولا عمر" أن تذهب لبيت العمدة "روبي" وإبلاغها بموعد عملية الختان الجديدة التي ستقوم بها أمها "نهلة سلامة" وعندما سألتها صفية عن سبب إبلاغها فقالت أنها تشعر بلغبطة وأن ما تعلمته طيلة حياتها تجدهم يفعلون عكسه، وطلبت من صفية أن تلحق الطفلة من عملية الختان وألا تبلغ عن أمها.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.