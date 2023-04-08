شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. روبي تقدم بلاغًا ضد ابن أحمد بدير والشرطة تلقى القبض عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، أحداث عدة، حيث تقدمت صفية "روبي" ببلاغ ضد سامر ابن ضرغام "أحمد بدير" بسبب اعتدائه على سلمي وتهديدها بالحرق إن لم توافق على الزواج منه، وأنكر سامر الاتهامات وطلب إحضار سلمي ووالدها أمامه للمواجهة، وأمر الضابط بحسبه حتي يأتي من يضمنه، وبمجرد دخوله الحبس جاء جلال "أحمد رزق" لضمانه وإخراجه من السجن وسط ذهول صفية.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.