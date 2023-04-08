شكرا لقرائتكم خبر عن "ترنيمة العشق" تجمع محمود التهامى وهانى شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع "ترنيمة العشق" التى يطلقها مهرجان أبو ظبي، بين المنشد محمود التهامى والموسيقار الكبير هانى شنودة فى أول عمل غنائى يجمع بين الشيخ التهامى وهانى شنودة بشكل فيديو كليب يهدف إلى تقديم الشعر العربى الأصيل بأسلوب عصرى مع الدمج بين الموسيقى العربية والعالمية انعكاسًا للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات والثقافات المختلفة مع الحفاظ على المكانة المميزة للشعر العربى وروائع موروث الإنشاد الدينى الروحي.

كان النجم الكبير عمرو دياب قد قال إن الموسيقار هانى شنودة هو أول من آمن به وبموهبته وقدمه للجمهور، وقدما سويًا العديد من الأعمال الفنية، مؤكدًا أن أول أغنية قدماها سويًا هى "الزمن"، وطلب الهضبة غناءها على مسرح أبو بكر سالم، وطلب من الفنان هانى شنودة أن يعزف له على آلة البيانو.

ويعد هانى شنودة أول من كوّن فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية، واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الفنان عمرو دياب، كما قدم الفنان محمد منير، ولحن له عددًا من الأغانى فى أول ألبوماته، وغيره من الفنانين.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات، وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.