شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 16.. رشاد يعلن نفسه كبير السوق مع المعلم أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، يتفق طه القماش مع المفتش على أن يدبر مكيدة لجابر، إذ نشروا خبرًا في إحدى الصحف حول مقتل المفتش ليطمئن جابر لـ طه القماش ويصبح أحد رجاله المقربين.

كما يخبر المفتش طه القماش بأن هناك رجلاً أكبر من جابر وهو ضابط إنجليزي، والمطلوب القبض عليه متلبسًا.

كما شهدت الحلقة ذهاب رشاد لشراء بدل وملابس جديدة حتى يصبح كبير السوق، كما يخبر أمين ابنته راوية بأنهم أصحاب السوق الأصليين، لأن أمه هي من تبقت من الورثة، وأنه اضطر إلى مشاركة رشاد لأنه يملك نصف الحجة، كما يخبرها بأنه كتب نصيبه باسمها.



وفي نهاية الحلقة يقف رشاد وسط أهل السوق مع المعلم أمين رفقة شيخ الحارة، ليؤكد مليكته للسوق ويطالب أصحاب المحلات بدفع الإيجارات شهريا، ويعلن نفسه كبير السوق.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.