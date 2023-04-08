شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 16.. أحمد فهيم يتهم مى كساب بخيانتها لزوجها محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة اتهم الفنان أحمد فهيم الفنانة مي كساب الزوجة الأولى لمحمد رمضان جعفر بخيانتها له، بعد ان شاهدها مع الفنان احمد داش تحضنه بسبب حزنه على وفاة والدته، وقام فهيم بالتعدى عليه، واتهمها أمام الجميع بأنها تخون جعفر مع سيف.

وبدأت الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان الذى يعرض على قناة دى إم سى، بعثور “ثريا” التي تجسد دورها مي كساب على عايدة التي تجسد دورها زينة وذلك بعد أن سقطت أرضا بعد ضرب مجهول لها على رأسها في نهاية الحلقة السابقة من المسلسل، وقام جعفر الذي يجسد دور محمد رمضان ونعيم الذي يجسد دوره الفنان عصام السقا بنقلها إلى المستشفى.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.