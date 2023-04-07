أول فيديو مُسرب وصور واضحة لـ زوج ميريام فارس الذي تخفيه عن الإعلام والجمهور مصدوم: “معقول هذا لبناني”!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أبريل 2023 11:47 مساءً - تداول جمهور المطربة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو من إحدى حفلاتها، ويشار فيه إلى تواجد زوجها رجل الاعمال اللبناني داني متري ضمن جمهور الحفل، ويعتبر ذلك الظهور الأول لزوج ميريام في حفلاتها.

الظهور الأول لزوج ميريام فارس

ظهر زوج ميريام فارس في الفيديو المنسوب له ونشره موقع “عين” وهو يرتدي قبعة سوداء ويخفي بعضاً من ملامحه، ويصفق ويلتقط صورًا لـ ميريام وهي تغني على خشبة المسرح، ولكن لم يتأكد من حقيقة انه بالفعل زوج ميريام أم لشخص آخر يشبهه، خاصة ان داني مختفي تمامًا عن الأضواء ولم يظهر سوى مرة واحدة برفقة فارس في إحدى المطاعم بلبنان.

ميريام فارس توضح حقيقة اخفائها لزوجها

وكانت ميريام فارس قد تحدثت عن زوجها وعلاقتها به لأول مرة في برنامج “هيدا حكي” مع الاعلامي عادل كرم، ونفت حرصها على إخفاءه عن الأنظار، وقالت إنها لا تخفيه عن أحد ولكن لا تنشر صوراً له على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لانها مخصصة للجانب العملي في حياتها، وتفضل ان تكون أمورها الأسرية خاصة بها فقط.

يُذكر أن النجمة ميريام فارس تزوجت رجل الاعمال داني متري في عام 2014، وانجبت منه نجليهما: الأكبر “جايدن” و”ديف” هو الإبن الثاني لميريام.

فيلم وثائقي عن ميريام فارس وعائلتها

وكانت النجمة ميريام فارس قد اطلقت فيلم وثائقي قبل فترة، تحدثت خلاله عن زوجها وأطفالها وعائلتها ومعانتها مع الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعرّضت “فارس” إلى موجه من الانتقادات بسبب هذا الفيلم وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أعلن جمهور «فارس» ومعجبيها أنهم ينتظرون الفيلم الوثائقي بفارغ الصبر، فيما وجد أخرون أنها لم تمر بمعاناة بمفردها بل العالم جميعًا أصيبوا بمشاكل نفسية وحياتية إثر «كورونا».

وكانت شبكة «Netflix» أعلنت طرح فيلم وثائقي لـ«فارس»، بعنوان «Myriam Fares -The journey»، عبر منصتها الإلكترونية، وقالت «نتفليكس»، في بوستر الفيلم: «العمل يستغرق ساعة و١١ دقيقة،

وعُرِض الوثائقي في 3 يونيو 2021، وكشفت من خلاله ميريام عن خبراتها الفنية والشخصية، التي عاشتها لتصبح أهم مغنية بلبنان»، وظهرت ميريام فارس في الإعلان الدعائي للوثائقي أثناء حملها بطفلها الثاني وتعلق الزينات من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها داني متري ونجلها الأكبر جايدن.

ميريام فارس تتبرع بأجر حفلها لضحايا زلزال سوريا

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة ميريام فارس حفلا غنائيا ضخما في كندا، معلنة خلاله عن تبرعها بكامل أجرها إلى المنكوبين في سوريا جراء الزلزال.

يُشار إلى أن عدد كبير من النجوم والفنانين تبرعوا بالمال والدم، بهدف المساعدة في تخفيف معاناة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا في الفترة الأخيرة، ومن أبرزهم ميريام فارس ونانسي عجرم وهيفاء وهبي ونجوى كرم وآخرين.

حرب ميريام فارس وفارس كرم تعود للواجهة

وعلى صعيد آخر، عاد الخلاف الشهير بين ميريام فارس وفارس كرم الى الواجهة بعد أن انتشر خبر مفبرك بمناسبة كذبة الأول من نيسان/أبريل مفاده أن المصالحة قد تمت بين الفنانين.

وبعد أن نشرت بعض المواقع هذا الخبر وتناقلته من دون التدقيق بصحته ، إنتقد فارس كرم ما أسماهم صحافة الـ COPY PASTE وقال: “أحلى كلمة قلتها “كذبوا وسلونا” لا وقال معتبرين حالهم مؤسسات اعلامية عريقة ومحترمة هني وغيرهم.. إعلام ال Copy Paste يا عيب الشوم!

ولم تلتزم ميريام فارس الصمت فنشرت القرار القضائي بعدم التعرض إليها من قبل فارس كرم وعلقت: ” الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب 24 ساعة، فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة “عكس ما كان عم يتوعّد” وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها.

ليعود ويحتدم الخلاف بينهما ويعلق فارس كرم على ما نشرته ميريام: ” إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام.. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟؟

وكان قد احتدم الخلاف بين ميريام وفارس بعد نشرها بوستر حفل كان من المفترض أن تحييه معه ولم يكن فارس راضيًا عن طريقة إظهاره فيه الأمر الذي جعلهما يطلقان تصاريح نارية ضد بعضهما البعض .

أغنية «Tukoh Taka»

يُذكر أن ميريام فارس طرحت أغنية بعنوان «Tukoh Taka» لكأس العالم قطر 2022، وهي من غناء ميريام فارس مع نيكي ميناج ومالوما، حيث تعرضت ميريام لانتقادات حادة طالت أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات حققت أغنية «Tukoh Taka» نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

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