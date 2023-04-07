شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحسم مصير لياو عقب اهتمام ليفربول وريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فريدريك ماسارا المدير الرياضي لنادي ميلان، بحسم مصير لاعب الفريق رفاييل لياو، عقب اهتمام ليفربول وريال مدريد بضمه.

وسوف ينتهي عقد لياو مع ميلان، في نهاية صيف 2024، وهناك تكهنات عديدة بشأن مستقبله مع الفريق الإيطالي.

وهناك تقارير تشير إلى أنه ارتبط رحيل لياو في الصيف عن ميلان، وسط تواجد العديد من الأندية المهتمة بضم اللاعب، أبرزهم ريال مدريد، ومانشستر سيتي وليفربول.

ونشر الصحفي فابريزيو رومانو، تصريحات لـ فريدريك ماسارا: نريد تمديد عقد لياو، إنه يريد نفس الشيء، هناك قضايا ولكننا بصدد التعامل معها، نحن بحاجة إلى حل قبل نهاية الموسم.

وأتم: رافا سيكون له الكلمة الأخيرة، ليس من السهل ذكر النسب المئوية لكنني أقول إنها 50٪.