الصاروخ لاميتا فرنجية تتحدى سما المصري و تخلع قميص النوم وملابسها الداخلية علنا بوضعيات إغراء ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - صدمت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي تركز الكاميرا على الجزء السفلي من جسمها، وخلعت ملابسها أمام النافذة بإغراء، وسقط قميص النوم ولم ترتد اي شيء تحته، ثم مشت وهي ترتدي حذاء فقط، وعلقت على الفيديو: "أفضل شيء تلبسه هو حذاء جميل".

وتباينت ردود الفعل على فيدو لاميتا فرنجية، فالبعض انتقد تصرفها واعتبره اباحي وتعمد اغراء واثارة الجدل، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها، مؤكدين ان الهدف من الفيديو ليس نشر الاباحية انما فيديو عفوي، وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها لاميتا صور وفيديوهات جريئة، فقد اعتادت على استعراض مفاتنها وهي شبه عارية سواء بالبكيني او بحوض الاستحمام.

يذكر ان لاميتا فرنجية قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وظهرت بإطلالة مميزة سحرت متابعيها، وهي تحمل قالب الحلوى، مرتدية تنورة قصيرة، وكروب توب، وسدلت شعرها على كتفيها بتسريحة ناعمة، وتلقت التهاني من قبل متابعيها الذين تمنوا لها أعوام سعيدة مليئة بالخير والحب.

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