شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكى تدهن المركب بنفسها لمحاولة إخفاء معالمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، ذهاب "حنان" منى زكى إلى ورشة تختص بدهان المراكب وتحدثت مع صاحب الورشة بأنها تريد دهانها بنفس اليوم قبل حلول الصباح ولكنه قام بتعنيفها وطردها لشعوره بوجود شيء خاطئ.

وقام "صالح" دياب ووالده "عطية" بتحرير محضر بسرقة المركب، واستطاعت "حنان" أن تتفق مع شخص آخر لكى يقوم بدهان المركب حتى الصباح، وحصل على 20 ألف جنيه مقابل ذلك، ولكن الوقت لا يسعفهم فى إنهاء الأمر فقامت بمساعدتهم ودهان بعض أجزاء من المركب بنفسها، ولكنها لم تنجزها وغادروا العمال وأخبروها بأنهم سيستكملوها فى اليوم التالى.

وانتهت الحلقة بعد رؤية "حنان" لبعض الأشخاص يقوم بالبحث بين المراكب الموجود بالميناء الخاصة بهم والكشف عن المراكب الغريبة، لتذهب مسرعة تجاه مركبها فى محاولة لإخفاء اسم المركب الخاصة بها قبل رؤية أحد لذلك.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.