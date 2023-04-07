شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 16.. راوية تدفع ديون طه القماش وأمير كرارة يعاتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 16 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، بأسئلة كثيرة من عائشة لراوية، حول علاقتها بأخيها طه القماش، وكيف تعرفت عليه، وهل هي يونانية بالفعل أم لا؟ ثم تذهب راوية إلى المعلم مدبولي الذي أعطى بضاعة لـ طه القماش وتسدد ديونه بادعاء أنها قريبته ومديونة له بمبلغ مالي.

ويذهب رشاد إلى طه القماش ويفتعل مشكلة معه ويخبره بأن الناس شاهدت راوية وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر.

ويعاتب طه القماش راوية أو مي عز الدين على دفعها ديونه لدى التاجر، ويرد لها المبلغ المالي.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.