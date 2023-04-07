شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 13.. بلطجية يعتدون على شريف وحقيقة والد جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة 16 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج والمنافس في دراما رمضان 2023، إذ يحاول شريف سؤال آية عن الرجل الغريب "رجب" ويؤكد لها أنه يشك في الأمر، ويطلب منها عدم الذهاب لفرح أكرم لإرضاء جميلة وتستغرب آية من تغيير كلامه عن جميلة.



ويتعرض شريف للضرب من بلطجي، وتخبر جميلة زياد عن نواياها تجاه والدتها وشريف وتؤكد له أنها منتبهة جيدًا لتصرفاتهما.



وخلال الأحداث تجد شهيرة رجب أمامها في حديقة منزلها فور وصولها وينادي عليها باسم "صباح" وتتوتر وتهدده بطلب الشرطة ويخبرها أنه لا يبالي ويذكرها أنها زوجته وأم أولاده وابنة عمه ويؤكد لها أنها ما زالت زوجته حتى الآن، تطلب منه الرحيل بعد مشاهدتها لآية وشريف قادمين نحوها تطلب منه أن يحافظ على زواج ابنته آية ويذهب.

ويسأل رجب شهيرة هل آية ابنته أم جميلة أم أنهما توأم، تؤكد له أنها ستخبره لاحقاً، ينصرف رجب ويلاحظه شريف ويسأل شهيرة عنه لكنها تراوغه.



ويخبر هشام شيري أنه من أرسل البلطجي لضرب شريف ليظن أن من أرسلهم هو زياد حتى تحدث مشاجرة بينهما ويؤجلان فكرة الحمل، تطلب منه شيري أن تحمل هي الأخرى ويؤجل هشام الأمر، لكنها تعود وتعبر له عن شكها لتغيبه يوميا ويخبرها أنها دائم التواجد مع زياد وجميلة.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا